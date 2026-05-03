Германия ще координира действията си с ЕС за американските мита върху автомобилите

Германия е взела под внимание обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп увеличение на митата върху вноса на автомобили от Европейския съюз. СНИМКА: Пиксабей

Германия е взела под внимание обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп увеличение на митата върху вноса на автомобили от Европейския съюз и поддържа връзка с Европейската комисия, докато води преговори с Вашингтон, съобщи днес министерството на икономиката в Берлин, предаде Ройтерс. 

„Ще координираме тясно действията си в рамките на ЕС относно следващите стъпки“, се казва в изявление на министерството, предаде БТА.

Тръмп заяви в петък, че ще увеличи митата върху автомобили и камиони от ЕС до 25%, твърдейки, че блокът не е спазил търговското си споразумение с Вашингтон.

