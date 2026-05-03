Българка, работеща за фалиралата авиокомпания в САЩ: Цените на самолетните билети ще поскъпнат

„Спирит Еърлайнс" се води една от най-мразените компании в Америка, поне така аз съдя от всички коментари онлайн, защото е нискотарифна. Знаете, при нискотарифните плащате само цената на билета, след това, ако искате да имате допълнителен багаж, той също се заплаща. Но много по-голяма част от хората, от нашите клиенти, също са в шок от развитието. Цените на самолетните билети ще поскъпнат – аз мога да ви дам пример: когато обявихме фалит преди 1 година, трябваше да се оттеглим от някои градове, цените там скочиха с над 14% веднага.

Това каза пред БНТ Миряна Сикъл, българска стюардеса, останала без работа след фалита на американската нискобюджетна компания „Спирит Еърлайнз".

Миряна разбира, че остава без работа след 5 години като стюардеса в „Спирит Еърлайнз". И още една ирония на съдбата – първият ѝ полет с превозвача е бил до Лас Вегас, последният също. Тя е една от 5-те хиляди стюардеси.

„Загубата на тази работа я приемам като лична загуба. Денят, в който разбрахме, беше на 1 май следобед и получихме първо имейл."

Служителите на авиокомпанията са 19 000. Почти всички са съкратени в момента, като единствено сигурно са останали тези, които се занимават с финансовите въпроси и счетоводството, тъй като се очакват плащания за изработените часове.

Българката няма да получи допълнително обезщетение заради фалита. Макар да са очаквали краха, служителите са се надявали на друг сценарий. При последните сериозни финансови трудности на компанията цените на билетите са поскъпнали значително. Сега очакванията в бранша са същите.

„Цените на самолетните билети драстично ще поскъпнат, което ще направи пътуването на обикновените хора почти невъзможно. Това е най-огромният ефект – не засяга само нас като служители, а засяга обикновения човек, който трябва да отиде от точка А до точка Б. В момента кризата е глобална покрай войната в Иран и високите цени на горивата, всяка по-малка компания е застрашена по един или друг начин", казва тя.