Израел одобри план за купуване на изтребители Ф-35 и Ф-15ИА за десетки милиарди долари

Израел даде окончателно одобрение на план за закупуването на две нови бойни ескадрили от изтребители Ф-35 (F-35 Lightning II) и Ф-15ИА (F-15 Eagle) от "Локхийд Мартин" и "Боинг" в рамките на сделка на стойност десетки милиарди долари, предаде Ройтерс, позовавайки се на Министерството на отбраната на Израел.

Сделката, одобрена от Министерския съвет по обществените поръчки на Израел, е първата стъпка от плана на стойност 350 милиарда шекела (119 милиарда долара) за подсилване на израелската армия и "укрепване на готовността преди едно изпълнено с предизвикателства десетилетие за израелската сигурност", се посочва в изявлението, съобщи БТА.

В него се уточнява, че новите ескадрили ще служат като крайъгълен камък в дългосрочното развитие на въоръжените сили, като ще отговарят на регионалните заплахи и ще запазят стратегическото въздушно пространство на Израел.

"Наред с неотложните нужди от доставки във военно време, ние носим отговорността да действаме още сега, за да гарантираме военното превъзходство на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) и след десет години", заяви генералният директор на Министерството на отбраната генерал Амир Барам.

"Неотдавнашната война с Иран потвърди колко критично важни са стратегическите отношения между САЩ и Израел и колко съществена остава ролята на съвременните въздушни сили", добави той.

Съгласно споразумението Израел ще закупи четвърта ескадрила Ф-35 от "Локхийд Мартин" и втора ескадрила изтребители Ф-15ИА от "Боинг".

През декември "Боинг" спечели обществена поръчка на стойност 8,6 милиарда долара, включваща 25 нови изтребили Ф-15ИА и опиция за закупуването на още 25.

Барам заяви, че следващата стъпка ще бъде да се пристъпи към финализиране на споразуменията с правителството на САЩ и военните партньори.

САЩ и Израел нанесоха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари, но от 8 април е в сила споразумение за прекратяване на огъня. Военноморските сили на САЩ поддържат блокада на иранските пристанища.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че конфликтът с Иран е демонстрирал силата на Военновъздушните сили и тяхната решаваща роля за защитата на Израел. "Уроците от тази кампания ни задължават да продължим да наблягаме на укрепването на силите, за да гарантираме въздушното превъзходство в следващите десетилетия", каза той.

Кац подчерта, че новите изтребители ще доведат до значителен технологичен скок в интегрирането на възможности за автономен полет, отбранителни системи от ново поколение и установяването на израелско военно превъзходство в космоса.

"Нашата мисия е ясна: да гарантираме, че Израелските сили за отбрана разполагат с инструментите, възможностите и силата да действат навсякъде и по всяко време", заяви Кац. "Ще продължим да инвестираме, да ставаме по-силни и да изпреварваме враговете си - за да запазим сигурността на Израел днес и в бъдеще", подчерта той.