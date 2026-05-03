ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свлачището край Пампорово е най-голямото у нас, “р...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22780275 www.24chasa.bg

Товарен кораб атакуван близо до Ормузкия проток

1464
Товарен кораб Снимка: pixabay

Кораб за насипни товари  е съобщил за атака от множество малки плавателни съдове близо до Ормузкия проток, съобщи днес Центърът за морски търговски операции на британските въоръжени сили, отбелязвайки поредното нападение във и около пролива от началото на войната с Иран, предаде Асошиейтед прес.

Целият екипаж на борда на неидентифицирания кораб е в безопасност след атаката край Сирик, Иран. Корабите са предупредени да преминават с повишено внимание, съобщава БТА.

Ирански представители твърдят, че продължават да контролират пролива и че кораби, които не са свързани със САЩ или Израел, могат да преминават, ако платят такса.

Засега никой не е поел отговорност за атаката.

Обявеното преди три седмици крехко триседмично примирие изглежда се спазва, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера пред журналисти, че по-нататъшни удари остават възможни.

Според иранските медии в последното си предложение към САЩ Ислямската република призовава проблемите между страните да бъдат решени в рамките на 30 дни и да се сложи край на войната, а не да се удължава примирието.

Товарен кораб Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)