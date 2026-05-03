Един убит и четирима ранени при израелска операция на Западния бряг

В изявление израелските военни заявиха, че са реагирали на конфронтация в района на Наблус, при която лица, определени като терористи, са хвърляли камъни по войници, които в отговор са произвели изстрели. Снимка: Pixabay

Един палестинец е бил убит, а четирима други са тежко ранени след израелска военна операция в окупирания от Израел град Наблус на Западния бряг, съобщи палестинският клон на Червения полумесец, цитиран от Асошиейтед прес.

Палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че съпругата на мъжа е раждала в местна болница, когато е била информирана за смъртта му, предаде БТА.

Освен това 12-годишно дете е било простреляно в рамото, според Червения полумесец.

В изявление израелските военни заявиха, че са реагирали на конфронтация в района на Наблус, при която лица, определени като терористи, са хвърляли камъни по войници, които в отговор са произвели изстрели.

Палестинци, правозащитни организации и международни наблюдатели предупреждават за изостряне на насилието. Млади палестински мъже биват убивани на фона на все по-чести палежи, вандализъм и разселване на земеделски общности в близост до еврейски селища на Западния бряг.

Най-малко 42 палестинци са били убити от началото на годината, според хуманитарната служба на ООН. Въоръжени израелски заселници са отговорни за най-малко 11 от тези смъртни случаи.

