Голям пожар гори в Сливен

Технически проблем е принудил самолета на испанския премиер да кацне в Анкара

Педро Санчес

Самолетът, превозващ испанския премиер Педро Санчес към Армения, за да присъства на срещата на върха на Европейската политическа общност, бе принуден да кацне в турската столица Анкара снощи. Причината е "технически проблем", съобщи неговата канцелария, цитирана от Франс прес и БТА.

"Испанската делегация ще прекара нощта в Анкара, преди да продължи утре пътуването си към Армения", информира същият източник, който не съобщава повече подробности за естеството на възникналия проблем.

Санчес отива в Ереван, Армения, за 8-ата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО) – неформален форум, който два пъти годишно събира лидерите на почти всички европейски държави, членки или не на ЕС, с изключение на Русия и Беларус.

Канадският премиер Марк Карни също е поканен на тази среща на върха. Това ще бъде първото участие на неевропейска държава в среща на ЕПО, показващо сближаването между Европа и Канада с цел по-успешно противодействие на нападките на Доналд Тръмп, отбелязва АФП. Агенцията добавя още, че испанският министър-председател се радва на благоприятен имидж в Турция поради силната си подкрепа за палестинската кауза и откритата си враждебност към войната срещу Иран, започната от САЩ и Израел.

