Рядък вирус уби трима и блокира 240 пътници на круизен кораб

Пътници на круизен кораб са блокирани в открито море, след като трима души починаха, а британски гражданин се бори за живота си вследствие на предполагаемо огнище на рядък вирус, пренасян от гризачи, съобщава "Дейли мейл".

Световната здравна организация (СЗО) потвърди, че има шест предполагаеми случая на инфекция с хантавирус на борда на кораба MV Hondius, който пътува от Ушуая, Аржентина, към Кабо Верде.

Първата жертва е 70-годишен пътник, последван от съпругата му на 69 години – и двамата нидерландски граждани. По-късно е починал и трети човек. Междувременно 69-годишен британец е транспортиран до Йоханесбург, Южна Африка, където е настанен в интензивно отделение, след като е потвърдено, че е заразен с хантавирус.

От СЗО съобщиха, че са „наясно със случаите на тежко остро респираторно заболяване на круизен кораб в Атлантическия океан" и уточниха, че се води международно разследване.

Пътници на борда разказват за напрегната обстановка, след като им е наредено да останат на кораба, докато се чака разрешение за слизане на сушата. В писмо до клиентите, разпространено от круизната компания Oceanwide Expeditions, се посочва, че корабът е закотвен край бреговете на Кабо Верде и очаква одобрение от местните власти за дебаркиране, като приоритет ще бъде даден на нуждаещите се от спешна медицинска помощ.

„Съжаляваме да съобщим, че през нощта почина пътник със сериозни симптоми", се казва още в писмото. Пътниците са призовани да носят маски, да спазват дистанция и да ограничат контактите помежду си.

Хантавирусите представляват група вируси, които се предават основно чрез контакт с урина, изпражнения или слюнка на гризачи. Предаването от човек на човек е изключително рядко.

Към момента е лабораторно потвърден един случай на хантавирус, като още пет са в процес на изследване. От засегнатите шестима души, трима са починали, а един е в тежко състояние.

Медицински екипи извършват допълнителни лабораторни тестове и генетично секвениране на вируса, за да установят начина на разпространение и евентуални мутации.

Южноафриканските здравни власти потвърдиха, че британският пациент се лекува в частна клиника в Йоханесбург, след положителен тест за хантавирус. По данни на властите, един от починалите нидерландски пътници е проявил симптоми като висока температура, главоболие, коремна болка и диария.

Корабът, който превозва около 170 пътници и 70 души екипаж, в момента се намира край столицата на Кабо Верде – Прая, на около 1000 мили от Канарските острови. Очаква се след разрешение от властите той да продължи към Испания.

От британското външно министерство заявиха, че следят ситуацията отблизо и са готови да окажат съдействие на свои граждани при необходимост.

Хантавирусите могат да причинят заболявания с различна тежест – от грипоподобни симптоми до тежки респираторни и хеморагични състояния. Сред ранните признаци са отпадналост, висока температура, мускулни болки и силно главоболие.

Здравните експерти напомнят, че рискът от заразяване може да бъде намален чрез избягване на контакт с гризачи и техните биологични отпадъци.