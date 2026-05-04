Левицата изпреварва десницата в предизборната кампания за кмет на Венеция

Три седмици преди местните избори във Венеция допитване на агенция „Текне“ за местното издание „Венеция тудей“ показва, че кандидатът за кмет на левоцентристите Андреа Мартела е на първо място с 47,3 процента, докато кандидатът на десноцентристите Симоне Вентурини е на втора позиция с 41,6 процента. Останалите кандидати за кметския пост са доста назад – под 4 процента. Венеция е известна в последните години като бастион на десните. Тя е и главен град на едноименна провинция и на областта Венето, която също е бастион на десните. Ако на кметските избори победи ляв кандидат, това ще бъде драматичен и рязък обрат. Това цитира БТА.

Андреа Мартела е роден през 1968 г. в Портогруаро, в провинция Венеция. Завършва факултета за литература, филологии и философия в университета „Ка Фоскари“ във Венеция. На 22 години става общински съветник по културата и спорта в Портогруаро, а после става заместник-кмет на родното си градче. През 2001 г. е избран за депутат от партия „Леви демократи“. Впоследствие е преизбран на изборите през 2006, 2008 и 2013 г. от листите на левоцентрите, сменили на няколко пъти партийното си име. През 2019 г. става координатор на Националния секретариат на Демократическата партия, а после е назначен за държавен подсекретар в министерския съвет на премиера Джузепе Конте. Сега е регионален секретар за областта Венето на Демократическата партия.

Опонентът му от редиците на десницата Симоне Вентурини е роден през 1987 г. в Маргера, в провинция Венеция и е завършил право в Университета в Падуа. През 2010 г. само на 22 години става член на общинския съветник на Венеция. Впоследствие е назначен за заместник-кмет по въпросите на социалната кохезия, икономическото развитие, труда, здравеопазването, жилищната политика и туризма на Венеция. Участва и в програмата „Млади лидери“ на посолствата на Италия в Лондон и на Великобритания в Рим, чиято цел е изграждане на мрежа за укрепване на италиано-британските отношения.

Основните теми на предизборната кампания във Венеция, един от най-прочутите по света италиански градове, са мерките срещу свръхтуризма, борбата с демографския спад, чистотата в един сложен откъм логистика град, диверсификацията на местния икономически модел, разчитащ основно на туризма, подготовката на дългосрочна стратегия за действие срещу сериозни заплахи, като например тази, произтичаща от потъването на града и от покачването на водното ниво.

В последно време обаче Венеция привлича вниманието не само заради предстоящите избори, но и заради няколко полемики и всеки развой във връзка с тях влияе върху предизборната риторика в града.

Първата полемика се зароди около тазгодишното издание на Биеналето на изкуствата. Още миналата година кураторката му Койо Куо почина внезапно от рак и това породи въпроси как ще се организира мащабното изложение без основен куратор, който да следи как се развиват нещата. Фондацията на Биеналето, която е дългогодишна институция, не пожела да търси друга кураторка и реши да се съобрази с темата, която Койо Куо беше избрала за основно мото на изложението. След няколкомесечна спокойна организация, в началото на март Русия се похвали, че тази година отново ще участва в Биеналето и това породи вълна от недоволство не само в Италия, но и в Европа, тъй като руската война в Украйна все още продължава, припомнят италиански медии и световните агенции. ЕК призова за недопускане на Русия на изложението и суспендира 2 милиона евро субсидии за Фондацията на Биеналето за три години. Правителството на Италия разкритикува руското участие и министърът на културата Алесандро Джули обяви, че няма да присъства на официалното откриване на Биеналето на 9 май. Украйна санкционира петима души, свързани с проекта, който ще бъде представен в павилиона на Русия на Биеналето. Творци, куратори и министри от редица европейски страни, сред които и от България, се обявиха също срещу руското участие. Възражения дойдоха от евродепутати, от представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и от дипломат номер едно на ЕС.

В допълнение заради израелските действия в палестинските територии, в Ливан и в Иран, редица творци и куратори подписаха писмо и срещу израелското участие на Биеналето. Трето писмо имаше срещу всички страни, които предизвикват войни и индиректно тук се визираха, освен Русия и Израел, и САЩ.

През април 5-членното жури на Биеналето обяви, че ще изключи от претендентите за наградите „Златен лъв“ и „Сребърен лъв“ страни, чиито лидери са издирвани от Международния наказателен съд в Хага заради предполагаеми военни престъпления. Тези страни бяха Русия и Израел. По принцип журито на Биеналето връчва награди както за най-добър национален павилион на Биеналето, така и за най-добро представяне в общата изложба на Биеналето. Присъждат се и отличия на най-добър млад творец и отличия за цялостно творчество. Наградната церемонията е съответно в началото на Биеналето, като преди това журито се е запознало с работата на всички претенденти.

След решението на журито да изключи Русия и Израел от наградите на Биеналето обаче изненадващо министърът на културата на Италия изпрати във Венеция инспектори, които да извършат проверка по два аспекта във връзка с Биеналето. Първият аспект беше руското участие, заради което Фондацията на Биеналето губи 2 милиона евро европейски субсидии за кинопроекти. Вторият аспект беше решението на журито да изключи и Израел от наградите на Биеналето, обобщава „АДН Кронос“.

Руският аспект на проверката показа, че Русия участва не защото е била официално поканена от Италия да участва, както мнозина си помислиха, а просто защото в основополагащия документ на Венецианското биенале, така наречения Статут, датиращ от 1895 г., се казва, че всяка страна, призната от Република Италия, може да поиска да участва в Биеналето. Ако тази призната държава е собственик на павилион в Градините на Биеналето във Венеция, то тази държава може само да информира властите на Италия, че ще участва в Биеналето, припомня „Кориере дел Венето“. Русия е собственик на руски павилион в Градините на Биеналето още от далечната 1914 г. Именно през тази година павилионът, който е един от най-внушителните на територията на Градините, е бил открит официално. Проектът за изграждането му е на архитекта Алексей Счусев.

Собственици на павилиони в Градините на Биеналето са още близо 30 страни. Всяка една от тях съобщава на Фондацията на Биеналето намерението си да участва в изложението. Ако дадена страна реши да не участва, то тя може да предостави павилиона си на друга страна или просто павилионът й да остане затворен. Това означава, че Русия и още редица страни се радват по принцип, съгласно Статута на Биеналето, на една по-голямо свобода, що се касае до участието в изложението.

На този етап изобщо не се споменават варианти за експроприация от страна на властите на Италия на руския имот във Венеция. В началото на войната на Русия в Украйна властите в Италия конфискуваха, в рамките на италиански санкции срещу Русия, имоти и авоари на хора, близки на режима в Кремъл, сред които и такива на руския телевизионен водещ Владимир Соловьов, припомня АНСА.

Руският павилион на Биеналето всъщност ще си остане затворен за публиката от 9 май до 22 ноември, тоест през целия период на изложението, като това се прави от страна на италианските власти, за да няма нарушение на международните санкции, наложени на Русия заради войната в Украйна, посочва изданието „Артфорум“ в статия от 28 април. Павилионът ще бъде достъпен и то само за тесен кръг от хора и с покани, предоставени от Русия, само в периода 5-8 май, когато е предварителното представяне за медиите на проектите на участниците на Биеналето. Тогава там ще може да се види руският проект, озаглавен „Дърво, вкоренено в небето“, в който участват около 50 творци, основно руски, но и няколко от Бразилия, Аржентина, Мали и Мексико, се пояснява в социалните канали на Руския павилион.

Именно тези детайли са били коментирани от представители на Фондацията на Биеналето и инспекторите на министерството на културата по време на двудневната им проверка във Венеция. Докладът на инспекторите е готов и днес ще бъде предоставен на вниманието на премиера Джорджа Мелони.

Друга тема, която обаче е била обсъждана по време на инспекцията, е и какво ще стане с проекта в павилиона на Израел, след като журито на Биеналето изключи тази страна от наградите на изложението. В павилиона проектът си, озаглавен „Розата на нищото“, представя роденият в Букурещ и мигрирал в Хайфа творец Белу-Симион Файнару. Неговото изкуство е силно повлияно от еврейската култура, от историята на Холокоста и от кабалистичния мистицизъм. Творбата „Розата на нищото“ е инсталация, включваща басейн с черна вода и падащи от тавана капки в него. Тя е вдъхновена от поетичното творчеството на Паул Целан и вече е била представяна на други изложения. След като разбра, че няма да бъде допуснат до наградите на Биеналето, израелският творец разкритикува това решение на журито като „расова дискриминация“ и като проява на антисемитизъм, посочва „АДН Кронос“. Той дори заплаши да сезира Европейския съд за правата на човека. Паралелно с тази заплаха в сайта за петиции change.org 2300 души се подписаха в петиция израелският творец да бъде допуснат до наградите на Биеналето, съобщава изданието „Гадзетино“. По време на визитата на инспекторите на министерството на културата във Венеция е било обсъждано какво ще се прави, ако израелският творец заведе дело заради решението на журито и кой ще плаща обезщетението по делото, ако той го спечели.

Ден след инспекцията журито на Биеналето подаде колективно оставка, припомнят АНСА и „РАИ Нюз“. Тогава Фондацията на Биеналето реши, че тази година няма да бъдат връчвани традиционните награди на Биеналето, а ще се учредят две награди, наречени „Златен лъв на посетителите“. Те ще бъдат присъдени от посетителите на международното изложение. В резултат на тези промени церемонията по награждаване няма да е на 9 май, а чак в края на Биеналето на 22 ноември, посочва АНСА. Двата „Златни лъва на посетителите“ ще бъдат присъдени на най-добрия национален павилион и на най-добрия участник в общата изложба на Биеналето. В категорията на най-добър национален павилион ще участват всички страни в официалния списък на Биеналето, в това число Русия и Израел, допълва АНСА. Глас за двете категории могат да дадат всички, които са посетили двете места на Биеналето, които се посещават с билети, а именно комплекса „Арсенал“ и Градините на Биеналето в периода 9 май-22 ноември. Всеки притежател на един билет ще може да гласува само по един път за всяка една от двете награди. Ще се въведе проследяемост в тази насока. В изявление на пресслужбата на Биеналето по повод гореспоменатите промени се посочва, че Биеналето „желае и потвърждава ролята си на място за примирие в името на изкуството, културата и художествената свобода“.

След тези нововъведения, оповестени на 30 април, повече подробности около тях не бяха съобщени, но те породиха редица въпроси. Според изданието „Артрибуне“ има риск за толкова кратко време организаторите на Биеналето да не успеят да се подготвят срещу хакерски атаки срещу платформата, на която ще се „складира вотът“ на зрителите на Биеналето. А обявяването на победителите от този вот на 22 ноември е прекалено рано, тъй като не е сигурно, че точно в деня, в който свършва Биеналето, ще бъдат щателно обработени всички подадени гласове до този момент. Разумно би било да има по-дълъг срок на обработка.

Много от националните павилиони на Биеналето са извън пределите на комплекса „Арсенал“ и Градините на Биеналето, за които се изисква платен билет. Тези национални павилиони, извън платените зони са безплатни, но са разхвърляни из целия град. По принцип журито има достатъчно време да ги обиколи един сред друг и да се произнесе кой от тях заслужава наградата за най-добър национален павилион, припомня „Артрибуне“. Но сега журито са обикновените посетители на Биеналето. Внимателна обиколка на „Арсенал“ и на „Градините на Биеналето“ отнема най-малко един ден, ако не и два дни. За да обиколи човек останалите павилиони, са му нужни най-малко още два дни и то ако е добре ориентиран в лабиринта от улици и канали на Града на мостовете. Така че шансът да бъде пропуснат някои национален павилион от зрителите, е много голям. Което означава, че националните павилиони извън пределите на „Арсенал“ и на Градините на Биеналето са застрашени от риска да бъдат ощетени в тази надпревара, още повече ако не са в централната част на града, посочва „Артрибуне“. С такъв проблем ще се сблъска например павилионът на Ватикана, който тази година е разделен на две места в града, доста отдалечени едно от друго, като едното от тях е по-далеч от центъра, близо до гарата на Венеция.

Рискът от неравна конкуренция идва и от факта, че 40 процента от посетителите на Биеналето са италианци и логично те ще гласуват за италианския павилион. Русия, която е върната в надпреварата, е автоматично лишена от шансове, защото нейният павилион ще остане затворен за публиката в дните, в които ще се гласува, отбелязва „Артрибуне“. В хаоса напълно е забравено и как и дали изобщо ще се гласува в категорията за млад творец, допълва изданието.

В допълнение изниква и въпросът с участието в Биеналето на Иран, който все още си остава един тоталитарен режим. Засега е ясно, че тази страна ще участва, без изобщо на този етап да е обяснено нито къде ще е нейният павилион, нито какво ще има в него, отбелязва „Кориеле дел Венето“.

Този хаос, съпътстващ най-голямата проява във Венеция и едно от най-прочутите изложения в света, рефлектира върху възприятието за управата на града, доминиран сега от десница.

Политически измерения доби и назначаването младата диригентка Беатриче Венеци за музикален директор в оперния театър на Венеция „Ла Фениче“ и после отстраняването й от тази позиция. Назначението на Венеци беше възприето като политическо и наложено от управляващата десница. То предизвика протести от страна на колектива на театъра и на зрителите и от страна на левицата. Десницата на свой ред обвини левицата, че възприема културата като нейна запазена територия и не допуска никой да припари в нея. Беатриче Венеци не опита да установи диалог с музикантите и дори пренебрегна протеста им, а експерти подложиха на съмнение таланта й. В крайна сметка, след месеци на протести и нападки срещу нея, тя реагира остро срещу музикантите в театъра, обвинявайки ги в непотизъм и тази обида доведе до отстраняването й от поста. Това пък стана повод за смъртни заплахи срещу творците от „Ла Фениче“, за дебати, че Венеци е била отстранена защото е млада и жена, а в Италия все още имало патриархално възприятие за света на политиката, бизнеса или културата. Самата Венеци отрече да е последовател на която и да е партия в Италия и заяви, че се чувства използвана от управляващата десница, канила я едно време по предизборни прояви, докато сега е пропуснала да я защити срещу нападките. Смята се, че сега младата диригентка ще предприеме съдебни действия срещу Фондацията на театър "Ла Фениче", което може да доведе до изплащане и на компенсации за нанесени й морални вреди.

Третият скандал, разтърсващ Италия тези дни, е свързан с помилването на бивша приближена на Силвио Берлускони, осъдена за склоняван към проституция и измами. Смята се, че има неясноти в мотива в молбата на Никол Минети за помилване, които не са били проверени добре от магистратите и от правосъдното министерство. Мотивът беше неотложна нужда от грижи за осиновено болно уругвайско дете. В медийни разследвания се появи информация, че детето може да е било използвано само за целите на помилването и че е имало и други кандидат осиновители за него. Детето е било осиновено съгласно съдебно решение в Уругвай, но съдебното решение после е било валидирано именно от Съда на Венеция и това валидиране е изиграло също роля в процедурата за помилването на Никол Минети, посочва изданието „Матино“.

Що се касае до скандал номер четири – връзката на журналистката и писателка Клаудия Конте с министъра на вътрешните работи на Италия, в биографични справки за дамата беше припомнено, че тя е дефилирала по червения килим на кинофестивала Венеция, а миналата година в рамките на феста беше организирана и церемония по връчване на наградите „Жените в киното“, инициирана от Конте. Разкритията за нейната връзка с министъра обаче доведоха до проверки дали някои нейни изяви и инициативи в областта на културата и медиите не са били неправомерно промотирани и подпомагани от италиански учреждения и институции.