Продължава посещението на президента Илияна Йотова в Армения за участието й в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, чието откриване е днес в Ереван, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Йотова ще участва в събитие на високо ниво „Въздействието на Вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност“. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа.

В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието „Европейска коалиция срещу употребата на наркотици“. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Предвидена е и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас.

Срещата на върха ще бъде председателствана съвместно от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и министър-председателя на Армения Никол Пашинян, според информация на официалния уебсайт на Съвета на ЕС и на Европейския съвет.

Вчера президентът Илияна Йотова и министър-председателят Никол Пашинян подписаха в Ереван Съвместна декларация за стратегическо партньорство между България и Армения.

Президентът Йотова беше посрещната в 131-во Основно училище „Пейо Яворов“ с изпълнение от ученици на „Моя страна, моя България“ и на български народни танци. В училището, което от 1966 г. носи името на големия български поет, се изучава български фолклор.

Засилване на двустранното сътрудничество между България и Армения обсъдиха на среща в Ереван държавният глава Илияна Йотова и арменският й колега Вахагн Хачатурян. Президентът Йотова изтъкна значението на Европейската политическа общност за свързаността в Европа и развитието на отношенията на континента. Това съобщава БТА.