Зеленски очерта три основни приоритета преди днешната среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван

Украинският президент Володимир Зеленски очерта три основни приоритета преди днешната среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО) в арменската столица Ереван, предаде Укринформ. В срещата участва и президентът на България Илияна Йотова.

"Необходими са съвместни усилия за засилване на дипломатическите действия и предотвратяване на всякакво отслабване на натиска върху агресора. Русия трябва да сложи край на тази война“, заяви той, цитиран от БТА.

Като втори приоритет Зеленски изтъкна усвояването на европейския пакет от помощ за Киев в размер на 90 милиарда евро, като отбеляза, че Украйна ускорява достъпа до тези средства.

Третата задача се фокусира върху укрепването на противовъздушната отбрана, осигуряването на енергийна подкрепа за Украйна и задълбочаването на сътрудничеството с партньорите в енергийния сектор.

"Отсега вече се подготвяме активно за следващия отоплителен сезон и диверсифицираме съответната подкрепа. Очертах всички нужди за защита и възстановяване", добави Зеленски, като благодари на всеки партньор, готов да помогне.

Украинският президент пристигна вчера в арменската столица Ереван, за да участва в срещата на върха на ЕПО, припомня Укринформ.

Очаква се на срещата на върха, която се провежда под мотото "Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа" да присъстват близо 50 държавни и правителствени ръководители. За първи път във форума ще участва страна извън Европа – Канада, представлявана от министър-председателя си Марк Карни.