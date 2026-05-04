ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земеделието чака помощ от Бога и от Брюксел, но тр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22781206 www.24chasa.bg

Опасни боеприпаси горят в природен резерват край Берлин (Видео)

1444
кадър: Х

Пожарникарите в Германия са принудени да стоят и да гледат как пламъците се разпространяват бързо в район южно от Берлин, след като бивш военен полигон, пълен с опасни стари боеприпаси,беше обхванат от пламъци през уикенда след необичайно суха пролет, предаде ДПА и БТА .

Районът в момента е природен резерват, дом на редки животински видове. Огънят е обхванал площ от около 113 хектара – равна на приблизително 160 футболни игрища – близо до град Ютербог в провинция Бранденбург, съобщиха снощи общинските власти.

Тъй като старите боеприпаси в земята правят директната намеса твърде опасна, пожарната поддържа дистанция и оставя огъня да продължи да гори, обясниха служители на службата за спешни случаи. 

Пожарната служба заяви, че очаква ветровете да разпространят още повече пламъците в района, преди да успеят да ги овладеят.

Пожарът избухна в петък, като първоначално засегна 2,5 хектара, а оттогава облаци дим са видими в целия регион. Служителите на спешните служби казват, че жителите на околните села понастоящем не са в опасност.

"Необичайно е да има такъв горски пожар толкова рано през годината", обясни лесовъдката Андже Вурц от местна фондация за дивата природа.

Метеоролози и лесовъди съобщават за ранни горски пожари в цяла Германия поради необичайно сухата почва, дължаща се на оскъдните валежи през първата половина на годината.

кадър: Х

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)