Поне трима загинали в Колумбия, след като АТВ се вряза в зрители на автомобилно шоу

Най-малко трима души загинаха, след като АТВ се вряза в зрители на автомобилно шоу в Югозападна Колумбия, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

Според постъпилите досега информации за снощния инцидент ранените са 38, обяви в социалната платформа Хуан Карлос Муньос - кмет на град Попаян, където се разигра трагедията. Това съобщи БТА.

Както е видно от кадрите, разпространени в социалните мрежи, АТВ се движи по писта с препятствия и се отклонява към множеството зрители. Водачката на превозното средство не е успяла да овладее управлението му след каскада и то се е отклонило извън трасето, разбивайки металните бариери между пистата и публиката.

"Скръбта ни е дълбока", написа Муньос в Екс. Той заяви, че е разпоредил "щателно разследване", за да се изясни всичко около инцидент, какъвто "никога не трябва да се случва".