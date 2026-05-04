Киев: Най-малко една жертва на руските удари има в Херсонска област

Най-малко една жертва на руските удари има в украинската Херсонска област за изминалото денонощие, а 12 са ранените, сред коитo дете, предаде Укринформ, като се позова на публикация на началника на Херсонската областна военна администрация Олександър Прокудин в приложението Телеграм. Това съобщи БТА.

Според Прокудин Русия е взела на прицел с дронове, въздушни бомби и артилерия редица населени места в областта.

Щети са нанесени по четири жилищни блока, девет къщи, пристройки, линейки и частни автомобили, добави Прокудин.