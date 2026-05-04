„Да забравиш страданията от миналото може да доведе до бъдещи бедствия." Преди 80 години китайският съдия Мей Жу'ао, участник в Токийския процес, отправи това предупреждение. Днес, осем десетилетия по-късно, проявленията на т.нар. „нов милитаризъм" в Япония отново привличат внимание, а историческото значение и съвременната актуалност на Токийския процес се открояват с нарастваща яснота, пише КМГ.

Наскоро редица държави, включително Китай, проведоха поредица от възпоменателни събития, с които преосмислят историческото значение на Токийския процес. Такива символистични действия целят да напомнят на международната общност, че не трябва да се допуска възраждане на японския милитаризъм. Въпреки това, поради избухването на Студената война и други причини, японският милитаризъм на времето не беше изкоренен изцяло от обществото. Голям брой военни престъпници не бяха наказани, а някои от тях, след освобождаването си, се завърнаха в политиката, създавайки почва за възраждане на тези опасни идеи. През 1978 г. 14 военнопрестъпници от клас А бяха „обожествени" заедно в храма Ясукуни. Оттогава „поклонението пред духовете на войната" се превърна в основен политически спектакъл на японските десни сили за отричане на агресивната история. Сред тях действията на настоящата премиерка на Япония Санае Такаичи са особено тежки. Тя многократно отрича Нанкинското клане и от 2014 г. насам е посещавала храма Ясукуни над десет пъти. Анализи сочат, че японските политици, които продължават да търсят реваншизъм, искат да разбият оковите на историческите вериги, да се отърсят от бремето на военната отговорност, да призоват духовете на милитаризма и да превърнат Япония отново във военния демон от годините на Втората световна война.

Днес, когато международната общност преосмисля справедливите присъди на Токийския процес, това е сурово предупреждение към японските десни сили. Историческата справедливост не може да бъде отречена, правната валидност не може да бъде оспорена! Всяка личност и всяка сила, които се осмелят да се опитат да възстановят агресията, отново ще бъдат изправени пред историческия съд!