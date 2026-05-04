КМГ: Подобряването на зарядната инфраструктура за електромобили подпомага пътуванията по майските празници

Рязкото увеличение на използването на зарядни станции за електрически автомобили по китайските магистрали по време на почивните дни около Първи май подчертава задълбочаващата се трансформация в транспортните навици.

Данните показват значителен ръст както в обема на зареждане, така и в броя на електромобилите, използвани за дълги пътувания. Това развитие е пряко свързано с напредъка в технологиите и ускореното изграждане на зарядна инфраструктура, което постепенно премахва ограниченията пред електрическата мобилност.

Паралелно с това институциите предприемат мерки за оптимизиране на мрежата и гарантиране на надеждни услуги в пикови периоди. Очертава се устойчива тенденция към по-широко навлизане на електромобилите в междуградския транспорт и нарастващо търсене на ефективни енергийни решения.