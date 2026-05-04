КМГ: Нови възможности за кариерно развитие носи изкуственият интелект

Изкуственият интелект постепенно се утвърждава като ключов фактор за трансформацията на кариерното развитие в Китай.

Нови професии – от създатели на AI съдържание до „треньори" на алгоритми – променят традиционните представи за труд, като комбинират технически умения с креативност и работа с данни. Все по-търсени са специалистите, които служат като „преводачи" между човека и машината, оптимизирайки алгоритми и осигурявайки качествени данни.

Паралелно с това се засилва тенденцията към сътрудничество между индустрия, образование и научни среди, подкрепено от държавни политики. Растящото търсене на подобни кадри показва, че AI не само автоматизира процеси, но и създава нови възможности за заетост, като насочва фокуса към по-висока добавена стойност и творчески потенциал.