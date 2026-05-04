Русия заяви, че тази нощ е свалила 117 украински дрона

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 117 украински дрона над региони на Русия, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и БТА.

"Тази нощ, от 20,00 часа московско време на 3 май до 7,00 часа московско време на 4 май, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 117 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Воронежка, Волгоградска, Калужка, Курска, Липецка, Орловска, Ростовска, Рязанска, Саратовска, Смоленска и Уляновска област, както и над Московския регион", каза руското военно ведомство.