Австрия експулсира трима заподозрени в шпионаж служители на руското посолство

Трима служители на посолството на Русия в Австрия, заподозрени в шпионаж, са били експулсирани от страната, съобщи австрийското радио и телевизия - ОРФ, цитирано от БТА.

Шпионските съоръжения на покривите на руското посолство в центъра на столицата и в руското дипломатическо селище във Виена са трън в очите на австрийското разузнаване, се казва в информацията. С тях Русия може да прехваща данни, които например международни организации изпращат чрез сателитен интернет.

Русия е започнала да разширява обхвата и точките на тези съоръжения във Виена от началото на войната в Украйна през февруари 2022 г., което е известно на австрийските власти. Съоръжението в дипломатическото селище, където са домовете на дипломатите и служителите на посолството, изрично се споменава в доклада на службите за защита на конституцията.

„Международната репутация на Австрия страда от руските действия в областта на сигналното разузнаване във Виена“, се казва в него, цитира ОРФ.

Според разследвания на телевизионното предаване „Виена днес“ предполагаемите шпионски дейности са привлекли и вниманието на съдебните власти, като са започнати разследвания срещу трима служители на руското посолство, заподозрени, че са извършвали разузнавателна дейност.

Затова в средата на април руският посланик е бил извикан във външното министерство. Той е бил информиран, че имунитетът на тримата заподозрени трябва да бъде свален, за да може прокуратурата да продължи разследването. Бил е даден срок от 14 дни. Русия не е изпълнила искането и затова тримата граждани на Руската федерация са били обявени за персона нон грата и междувременно вече са напуснали Австрия, отбелязва ОРФ.

От началото на войната в Украйна Австрия е експулсирала 14 служител на руското посолство. Около 220 души все още са акредитирани към дипломатическите представителства на Русия в Австрия.

В отговор на запитване австрийската министърка на външните работи Беате Майнъл-Райзингер заявява: „Правителството направи промяна в курса и действа последователно срещу шпионажа. Това ясно беше съобщено на руската страна и по отношение на "горичката от антени" при руското представителство. Ясно е, че е недопустимо дипломатическият имунитет да се използва за извършване на шпионаж.“

Австрийското правителство планира да направи още една стъпка за затягане на закона срещу шпионажа, за да ограничи чуждестранните разузнавателни дейности в Австрия, допълни министърката.

Под натиска на австрийските власти Русия вероятно вече е премахнала част от съоръженията във Виена, но колко и на кои места не е известно, информира ОРФ.