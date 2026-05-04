Рюте: Европейските страни изпълняват споразуменията със САЩ за използването на военни бази

Европейските страни уверяват, че са разбрали посланието на американския президент Доналд Тръмп и че гарантират, че споразуменията за използването на военни бази се изпълняват, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс и БТА.

Тръмп обвинява някои страни от НАТО, че не правят достатъчно, за да подкрепят Съединените щати във войната с Иран.

"Да, има известно разочарование от американска страна, но европейците се вслушаха", каза Рюте пред репортери на срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения.

България е представена на срещата от президента Илияна Йотова.