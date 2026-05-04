Макрон призова за отваряне на Ормузкия проток, съгласувано между Иран и САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон призова днес за отваряне на Ормузкия проток, съгласувано между Иран и Съединените щати, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Френският президент изрази скептицизъм по отношение на плана на американския президент Доналд Тръмп за нова операция, която да деблокира стратегическия морски маршрут.

Макрон отправи призива си при пристигането си в Армения за Осмата среща на върха на Европейската политическа общност.

България е представена на срещата от президента Илияна Йотова.