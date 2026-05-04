ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Подобряването на зарядната инфраструктура за ...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22782023 www.24chasa.bg

Германският външен министър заминава за Гърция, ще обсъжда отбраната, икономиката и разширяването на ЕС

740
Германският външен министър Йохан Вадефул Снимка: Twitter/@HCN393

Германският външен министър Йохан Вадефул заминава днес за Гърция за разговори, които се очаква да се съсредоточат върху по-тясното отбранително сътрудничество, по-дълбоките икономически връзки и бъдещото разширяване на Европейския съюз, съобщава ДПА.

В рамките на еднодневеното си посещение Вадефул планира да се срещне с министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис и външния министър на страната Йоргос Герапетритис в Атина, предава БТА.

Очаква се днешните разговори да обхванат и въпроси, свързани с разширяването на ЕС, като шест страни от Западните Балкани и Украйна се стремят към членство. Вадефул заяви, че на тях трябва да бъдат предложени „реални перспективи" за присъединяване, като добави, че Гърция ще има специална роля, когато поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2027 г.

Преди заминаването си германският външен министър похвали Гърция, като я определи като „стратегическа котва" в Югоизточна Европа и посочи, че Берлин и Атина се сближават в един все по-сложен свят.

Очаква се Вадефул да посети и корабостроителницата „Скарамангас" (Skaramangas) край Атина, която към момента е най-голямата корабостроителница в Източното Средиземноморие, отбелязва ДПА. Германската компания „ТисенКруп" (ThyssenKrupp Marine Systems) наскоро постигна споразумение с корабостроителницата за модернизация на четири подводници.

Германският външен министър Йохан Вадефул Снимка: Twitter/@HCN393

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)