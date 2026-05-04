Германският външен министър заминава за Гърция, ще обсъжда отбраната, икономиката и разширяването на ЕС

Германският външен министър Йохан Вадефул заминава днес за Гърция за разговори, които се очаква да се съсредоточат върху по-тясното отбранително сътрудничество, по-дълбоките икономически връзки и бъдещото разширяване на Европейския съюз, съобщава ДПА.

В рамките на еднодневеното си посещение Вадефул планира да се срещне с министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис и външния министър на страната Йоргос Герапетритис в Атина, предава БТА.

Очаква се днешните разговори да обхванат и въпроси, свързани с разширяването на ЕС, като шест страни от Западните Балкани и Украйна се стремят към членство. Вадефул заяви, че на тях трябва да бъдат предложени „реални перспективи" за присъединяване, като добави, че Гърция ще има специална роля, когато поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2027 г.

Преди заминаването си германският външен министър похвали Гърция, като я определи като „стратегическа котва" в Югоизточна Европа и посочи, че Берлин и Атина се сближават в един все по-сложен свят.

Очаква се Вадефул да посети и корабостроителницата „Скарамангас" (Skaramangas) край Атина, която към момента е най-голямата корабостроителница в Източното Средиземноморие, отбелязва ДПА. Германската компания „ТисенКруп" (ThyssenKrupp Marine Systems) наскоро постигна споразумение с корабостроителницата за модернизация на четири подводници.