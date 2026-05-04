Иран екзекутира трима мъже, двама от тях били агенти на Мосад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима мъже бяха обесени в Североизточен Иран във връзка с януарските антиправителствени демонстрации, предаде Франс прес, като се позова на днешно съобщение на иранското правосъдие.

Тримата са били признати за виновни, че са замесени в смъртта на представители на силите за сигурност по време на протестите, предава БТА.

От началото на регионалния конфликт в Близкия изток на 28 февруари арестите и екзекуциите в Иран зачестиха.

Заявено бе, че двама от екзекутираните - Мехди Расули и Мохамад Реза Мири, са били агенти на израелската разузнавателна служба Мосад.

Иранските власти признават, че повече от 3000 души са загинали при демонстрациите, но хвърлят вината за насилието върху "терористични актове", режисирани според тях от САЩ и Израел.

Според правозащитни организации Иран е на второ място в света по брой на екзекуциите след Китай.