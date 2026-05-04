Четирима загинаха при руска въздушна атака в Харковска област

Четирима души бяха убити, а 16 души бяха ранени при руска въздушна атака срещу украинския град Мерефа, в североизточната Харковска област, съобщи днес ръководителят на областната военна администрация, предадоха Франс прес и Укринформ.

При атаката са били нанесени щети на жилищни сгради, четири магазина и автосервиз, се посочва още в изявлението, пише БТА.

По-рано беше съобщено и за най-малко една жертва на руските удари в Херсонска област за изминалото денонощие. Дванадесет души бяха ранени там, сред коитo и едно дете.