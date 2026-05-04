Зеленски в Ереван: Европа трябва да бъде на масата на мирни преговори с Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че ще е добре за Европа да говори в един глас по време на мирни преговори с Русия и да участва в едни такива преговори, предаде Ройтерс.

"Поддържаме връзка със САЩ и разбираме техните възгледи и позиции. Но ще е добре да оформим един общ европейски глас", заяви Зеленски в рамките на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО) в арменската столица Ереван, пише БТА.

"Трябва да намерим работещ дипломатически формат и Европа трябва да бъде на масата на каквито и да е преговори", добави той, повтаряйки призивите си за повече механизми за подкрепа за Киев като инициативата на НАТО "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL) .

"Нужно е да се фокусираме върху това какво ще правим, ако Русия не прекрати войната", заяви от друга страна украинският държавен глава.

Освен това Зеленски написа в социалната платформа Екс, че се е договорил с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен да се ускори работата по споразумение за дроновете с ЕС.

"Договорихме се активно да задвижим споразумение за дроновете с ЕС и преразгледахме детайлите по това перспективно сътрудничество в сферата на сигурността", заяви президентът на Украйна в Екс.