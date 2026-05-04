Кая Калас е изненадана от избора на момента за изтеглянето на US войници от Германия

Моментът, в който САЩ обявиха плана си за изтегляне на 5000 военнослужещи от Германия, е изненадващ, заяви днес в арменската столица Ереван върховната представителка на ЕС за външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

"Моментът на това съобщение е изненада. Според мен той показва, че ние наистина имаме нужда от укрепването на европейския стълб в НАТО и в действителност трябва да направим повече", каза Калас при пристигането си за срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), пише БТА.

"Американските военнослужещи не са в Европа само за да защитават европейските интереси, но и интересите на САЩ", посочи тя.