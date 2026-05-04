Иран пусна нова карта на Ормузкия проток и призова САЩ да спрат с прекомерните искания

Знамето на Иран СНИМКА: Pixabay

Иран призова днес Съединените щати да възприемат разумен подход и да се откажат от "прекомерните си искания", след като получи отговор от Вашингтон на свое ново предложение в рамките на преговорите между двете страни, предаде Франс прес.

"На този етап наш приоритет е да се сложи край на войната. Не можем да игнорираме уроците на миналото. Два пъти преговаряхме по ядрените въпроси и по същото време бяхме атакувани от Съединените щати", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от БТА.

"Насрещната страна трябва да възприеме разумен подход и да се откаже от прекомерните си искания по отношение на Иран", каза Багаи на седмичен брифинг, излъчен по иранската държавна телевизия.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) разпространи нова карта на района на Ормузкия проток, предаде Ройтерс, като се позова на ирански медии.

Засега не е ясно дали се е променил размерът на района, за който КГИР твърди, че се намира под негов контрол.

