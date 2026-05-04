Поклонническо пътуване възобнови стар граничен спор между Индия и Непал

Индийското Министерство на външните работи вчера категорично отхвърли възражението на Непал от края на миналата седмица срещу предстоящото поклонническо пътуване „Кайлаш Мансаровар Ятра" през дългогодишно използвания проход Липулекх в щата Утаракханд и определи териториалните претенции на Катманду към региона като „едностранно изкуствено разширяване", което Делхи намира за „неприемливо", предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ.

Острата реакция на Делхи дойде часове след като външното министерство на Непал публикува изявление, в което остро възрази срещу подготовката на Индия и Китай за ежегодното поклонение през прохода Липулекх без консултация с Катманду, като твърди, че регионът принадлежи на него, пише БТА.

Лимпиядхура, Липулекх и Калапани - територии, разположени източно от река Махакали - са неразделна част от Непал съгласно Сугаулския договор от 1816 г., подчерта непалското външно министерство, цитирано от непалския в. „Хималаян таймс". Министерството заяви, че е предало своята позиция на Делхи и Пекин по дипломатически канали и отново подчерта дългогодишното си искане Индия да се въздържа от всякакви дейности в района, включително строителство на пътища, гранична търговия и поклоннически пътувания.

Влиятелният лидер на Комунистическата партия на Непал (Обединена марксистко-ленинска) Гокул Баскота също изрази подкрепа за позицията на правителството в Катманду по граничния спор за Липулекх, цитиран от непалското издание „Ратопати".

Миналата седмица Министерството на външните работи на Индия обяви, че ежегодното поклонническо пътуване „Кайлаш Мансаровар Ятра" ще се проведе от юни до август по два маршрута - през прохода Липулекх и през Нату Ла в Сиким. Впоследствие Китай съобщи, че също прави подготовка за поклонението.

Пътуването до планината Кайлаш и езерото Мансаровар в Тибетския автономен район на Китай има религиозно значение за индуисти, както и за джайнисти и будисти. Пътуването беше възобновено миналата година след прекъсване от близо пет години като част от усилията за нормализиране на отношенията между Индия и Китай, припомня ПТИ.

„Позицията на Индия по този въпрос е последователна и ясна. Проходът Липулекх е дългогодишен маршрут за „Кайлаш Мансаровар Ятра" от 1954 г., а поклонението по този маршрут се извършва от десетилетия", заяви говорителят на индийското външно министерство Рандхир Джайсвал.

„Това не е ново развитие. Що се отнася до териториалните претенции, Индия последователно поддържа, че такива претенции не са нито оправдани, нито основани на исторически факти и доказателства", каза той и допълни: „Подобно едностранно изкуствено разширяване на териториалните претенции е неприемливо."

Говорителят заяви още, че Индия остава отворена за „конструктивно взаимодействие" с Непал по всички въпроси в двустранните отношения, включително за решаване на договорените неизяснени гранични въпроси чрез „диалог и дипломация".

Потвърдено бе също, че дори Китай, определян като „приятелска държава", е официално уведомен за претенциите на Непал към района.

За да се разбере защо Непал реагира толкова остро на Липулекх, трябва да се върнем повече от два века назад, отбеляза индийската телевизия Ен Ди Ти Ви.

Сугаулският договор от 1816 г. слага край на англо-непалската война и преначертава картата на региона. Съгласно договора река Кали, известна още като Махакали, е определена за западна граница на Непал. Позицията на Катманду, поддържана последователно от 90-те години насам, е, че реката извира от Лимпиядхура и че цялата територия на изток от този източник, включително Калапани и Липулекх, принадлежи на Непал. Трите района заедно обхващат стратегически важен участък от западните Хималаи в точката на съприкосновение между Непал, Индия и Тибет.

Делхи твърди, че истинският източник на реката се намира по-на изток, близо до притока Липухола, което би изключило Калапани и Липулекх от непалска територия. След Китайско-индийската война през 1962 г. индийски войски установяват позиции в долината Калапани, за да наблюдават китайската граница, и никога не се изтеглят. С течение на десетилетията районът преминава от оспорван към фактически администриран, като Индия го третира като своя територия, а Непал до голяма степен запазва мълчание.

С години спорът тлееше. През май 2020 г. обаче той ескалира.

Поводът беше откриването на 80-километров път, изграден от индийската организация „Бордър роудс", свързващ Дарчула в Утаракханд с прохода Липулекх. Делхи представи проекта като ключово инфраструктурно постижение, улесняващо достъпа за поклонници и засилващо стратегическата свързаност с китайската граница. За Катманду това беше сериозна провокация.

Правителството на премиера К. П. Шарма Оли реагира остро. Непал отправи официални дипломатически протести, извика индийския посланик и в рамките на дни публикува нова официална политическа карта, която изрично включва Лимпиядхура, Липулекх и Калапани в границите на страната.

Картата не беше просто административна актуализация - парламентът я одобри единодушно през юни 2020 г., превръщайки териториалната претенция в конституционен въпрос.

Индийската реакция беше бърза и категорична. Делхи определи картата като „едностранен акт", отхвърли позицията на Непал като исторически необоснована и настоя, че дейностите му се извършват изцяло на индийска територия. Дипломатическите отношения между двете традиционно близки страни рязко се влошиха.

Вътре в Непал обаче Оли спечели силна вълна от националистическа подкрепа. Картата се превърна в символ на национална гордост и суверенитет, а премиерът - в защитник на държавата.

Този спор е още по-сложен, защото включва три държави. Китай, макар и по-тих участник, често действа по начин, който засилва чувствителността на Непал, отбеляза Ен Ди Ти Ви.

През 2015 г. Индия и Китай двустранно се договориха да отворят Липулекх като търговски коридор и маршрут за „Кайлаш Мансаровар Ятра", без участието на Непал. Това предизвика незабавни протести от Катманду.

През август 2025 г., по време на визита на китайския външен министър Ван И в Индия, двете страни отново се договориха да отворят прохода за гранична търговия. Бившият премиер Оли повдигна въпроса пред китайския президент Си Цзинпин на среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, но отговорът остана предпазлив и без конкретен ангажимент.

Формирането на стабилно правителство в Катманду през март от рапъра, превърнал се в политик, Балендра Шах, възобнови надеждите за рестартиране на отношенията и възстановяване на дипломатическия импулс с Индия. Затова позицията му по граничния спор изненада Делхи, пише ПТИ.

Въпреки че изявлението на Катманду е внимателно формулирано - дипломатично, умерено и насочено към мирно решение чрез преговори и позоваващо се на исторически договори, карти и доказателства - зад този тон стои дълбоко разочарование, пише в. „Хиндустан таймс".

Непал няма военни части в Липулекх, няма път до прохода и няма физическо присъствие в Калапани. Това, с което разполага, е конституционна претенция, исторически аргумент, нова карта, одобрена от парламента, и външно министерство, което продължава да изпраща дипломатически ноти, често оставащи без отговор.

Освен граничния спор, и други въпроси обтягат отношенията между Делхи и Катманду, припомня изданието. Вътрешнополитическата конкуренция в Непал често включва силна националистическа реторика, особено сред левите партии. Лидери периодично обвиняват Индия в намеса във вътрешните работи на страната - твърдение, което намира отклик и сред част от избирателите.