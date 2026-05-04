Човек загина при тежка катастрофа с камион и кола ...

Десет ранени при стрелба по време на парти край езеро в САЩ

Стрелба СНИМКА: Pixabay

Най-малко десет души са ранени след стрелба по време на парти край езерото Аркадия, близо до град Оклахома в едноименния щат, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Властите са получили множество сигнали за изстрели по време на събиране на млади хора край езерото Аркадия около 21 ч., съобщи Емили Уорд, говорителка на полицията в Едмънд, щата Оклахома.

Тя добави, че освен десетте души, откарани в болница, вероятно има и други, които са се прибрали сами. Според нея пострадалите са „в различно състояние" по тежест на нараняванията, пише БТА.

Езерото Аркадия се намира на около 21 километра северно от Оклахома Сити, в предградието Едмънд - град с около 100 000 жители. Езерото е популярно място за пикници, къмпинг, риболов и водни спортове.

