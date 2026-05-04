Изложбата на Кристо и Жан-Клод Christo: Air ще бъде показана в Лондон

Изложбата Christo: Air, посветена на Христо Явашев – Кристо и съвместната му работа с Жан-Клод, ще бъде показана в галерия „Гагосян" в Лондон. Експозицията ще бъде открита на 21 май и ще продължи до 21 август, съобщават домакините.

От екипа посочват, че централно място в изложбата заема мащабната инсталация Air Package on a Ceiling – проект, замислен още през 1968 г., но нереализиран поради технически ограничения. Сега той се представя за първи път в сътрудничество с фондацията Christo and Jeanne-Claude. Инсталацията представлява осветена отвътре форма, окачена под тавана, с размери 16 метра дължина и 10 метра ширина, която променя възприятието на пространството и насочва движението на посетителите, пише БТА.

Изложбата е изградена около темата за въздуха като невидим и нематериален елемент, превърнат в художествен обект. Представени са и редки ранни произведения на Кристо и Жан-Клод от 60-те години, в които въздухът е „опакован" в прозрачни полиетиленови форми. Тези работи поставят основите на по-късните им мащабни проекти, при които сгради, природни пространства и цели ландшафти се трансформират чрез временно обгръщане.

Сред акцентите е и творбата Wrapped Automobile—Volvo, Model PV-544 (1981), която не е показвана публично от три десетилетия. Произведението е създадено по поръчка на белгийски колекционер, който поверява автомобила си на Кристо, за да бъде „съхранен" чрез художествен акт.

Експозицията включва още архивни материали – оригинални модели, подготвителни рисунки и колажи, които проследяват развитието на идеите на художника. Паралелно с изложбата, в пространството на галерията в Burlington Arcade ще бъдат представени допълнителни творби на хартия и издания, посветени на Кристо, отбелязват още организаторите.

В Париж днес започна работата по инсталирането на проекта La Caverne du Pont Neuf (Пещерата на Пон Ньоф) на френския артист JR в почит на творчеството на Кристо и Жан-Клод.

Христо Явашев – Кристо и Жан-Клод са известни със създаването на монументални, временни публични произведения на изкуството, които трансформират природни и градски пространства чрез използването на всекидневни материали. Техните амбициозни проекти изискват години на планиране, но съществуват само за кратко, преди да бъдат демонтирани и рециклирани. Кристо, роден в България през 1935 г., среща Жан-Клод в Париж през 1958 г., а впоследствие двамата преминават от създаването на „опаковани" обекти и асамблажи към реализирането на мащабни интервенции в околната среда – в паркове, градове и крайбрежни зони. Десетилетното им сътрудничество съчетава художествена визия, инженерна мисъл и активно участие на публиката.