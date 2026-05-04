Медийни организации: Журналистиката в Сърбия става все по-опасна професия

Мрежа от медийни организации в Сърбия предупреди, че журналистиката става все по-опасна професия в страната, а институциите не успяват да реагират адекватно на заплахите към журналисти, предаде сръбската редакция на регионалната телевизия „Ен1".

В изявление по повод Световния ден на свободата на печата, който се отбелязва на 3 май, мрежата призова журналисти и медии да проведат символичен протест, като заглушат предаванията си и излъчат черен екран за пет минути като част от международна кампания, поставяща акцент върху заплахите спрямо свободата на медиите, пише БТА.

Мрежата изрази конкретно притеснение във връзка с отношението на полицията, като се позова на данни на Независимото дружество на журналистите на Сърбия (NUNS), което в периода март-декември 2025 г. е регистрирало 77 случая на полицейско насилие, незаконно задържане, проверки на самоличността или неуспешна закрила на журналисти.

Повече от 30 нападения предполагаемо са включвали полицейски служители, като 26 от случаите са били насочени към журналистки.

Според мрежата от медийни организации словесните нападки от страна на висши държавни служители и представители на управляващата партия също допринасят за създаването на враждебна среда, насърчават насилие и подкопават общественото доверие в медиите.

От мрежата твърдят, че журналистите са изправени пред лоши условия на труд, ниско заплащане, несигурни договори и нарастваща несигурност, най-вече на местно ниво, което води до това много от тях да изоставят професията.

„Без гарантирана безопасност за журналистите, независими редакции и достойни условия на труд, не може да има свободни медии. А без свободни медии няма демократично общество", се казва в изявлението.

От мрежата също така призоваха властите да разследват всички нападения и заплахи, да гарантират отчетността, да сложат край на атакуването на критичните медии и да предприемат спешни мерки за подобряване на сигурността и работните условия на журналистите.