Българка пострада тежко след падане от 20 метра на остров Самотраки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

64-годишна българка пострада тежко, след като падна от близо 20-метрова височина на гръцкия остров Самотраки. Трагедията е станала тази сутрин, докато жената се е придвижвала по стръмните и хлъзгави пътеки.

Според първоначална информация, тя се е подхлъзнала на мокра скала и е полетяла в труднодостъпна пропаст. Районът е известен със своята красота, но и с изключително опасния си терен, който често подлъгва туристите.

Поради пресечения терен и сериозността на нараняванията, евакуацията на пострадалата е продължила няколко часа. Жената е пренесена на ръце в специална носилка до най-близкия достъпен път, откъдето е поета от линейка.

Транспортирана е по спешност с кораб на Бреговата охрана до Александруполис, където е приета в Университетската болница.

По данни на медицинските екипи, тя е тежка черепно-мозъчна травма и множество фрактури на крайниците. Лекарите в Александруполис описват състоянието ѝ като „критично" и продължават борбата за живота ѝ в интензивното отделение.

Българското консулство в Солун е информирано за случая и е в готовност да окаже необходимото съдействие на близките на пострадалата жена.

Местните власти и спасителните служби за пореден път призовават посетителите на Самотраки към изключително внимание. Районът на водопадите „Фониас" (в превод „Убиецът") е коварен поради постоянната влага и хлъзгавите камъни. Препоръчва се използването на професионална екипировка и избягването на рискови маршрути при липса на планински опит.