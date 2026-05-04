Фенове от цял свят празнуват Деня на „Междузвездни войни“

Феновете на култовата космическа сага по света днес неофициално отбелязват Деня на "Междузвездни войни" в очакване на новия филм от обичаната вселена, съобщи Ей Би Си.

"Някога, в една далечна галактика..." (A long time ago in a galaxy far, far away...) е емблематичната начална фраза във филмите от поредицата "Междузвездни войни". Не толкова отдавна обаче в нашата галактика милиарди почитатели откриха добър повод да честват култовата сага на 4 май. Празникът тази година е още по-вълнуващ, тъй като скоро предстои нова екранна среща с любими герои от вселената с излизането на голям екран на 22 май на филма "Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу", пише БТА.

Поредицата, създадена от Джордж Лукас, се сдобива с предана фенска маса след излизането на първия филм през 1977 г. Традицията да се отбелязва Денят на "Междузвездни войни" няма комерсиален аспект. Честването е просто начин поклонниците на космическата сага да засвидетелстват предаността си.

На този ден почитателите обикновено се поздравяват с фразата "Нека четвърти бъде с теб" - заигравка с емблематичната реплика "Нека Силата бъде с теб", произнесена за първи път от Оби-Уан Кеноби в четвъртия епизод от "Междузвездни войни" - "Нова надежда".

Зад поздрава обаче не стои създателят на поредицата Джордж Лукас, нито някой находчив маркетингов екип. Датата не е избрана и заради премиерата на първия излязъл на екран филм. Той всъщност излиза по кината на 25 май 1977 г., В България "Междузвездни войни" идва на 26 април 1982 г.

Същинската заслуга за тази игра на думи е на английската Консервативна партия, която на 4 май 1979 г. - ден след победата на Маргарет Тачър, първата жена министър-председател на Великобритания, публикува в "Лондон ивнинг нюз" поздравителна реклама, гласяща "Нека четвърти да бъде с теб, Маги".

По традиция феновете отбелязват празника, като просто си разменят поздрава или споделят любопитни факти за космическата сага в социалните мрежи. Други се костюмират като любимите си персонажи Люк Скайуокър, принцеса Лея, Хан Соло, Оби-Уан Кеноби, Дарт Вейдър, Йода, Чубака, Боба Фет - просто за забавление или за да участват в тематични конкурси или благотворителни инициативи. Много от тях предприемат маратонско гледане на филмите от поредицата, което неминуемо е съпътствано от разгорещени спорове кой е най-добрият сред тях.

По случай неофициалния празник онлайн издания припомнят някои любопитни факта за култовата филмова сага "Междузвездни войни":

Учителят на джедаите Йода - един от най-емблематичните персонажи на поредицата, можеше и да не съществува в познатия му за феновете вид. Първоначалната идея на създателя на "Междузвездни войни" Джордж Лукас е ролята на Йода да бъде изиграна от маймуна, която носи маска и пръчка-бастунче. В последния момент Лукас се ориентира към странното създание, каквото представлява Йода във филмите от поредицата.

В "Междузвездни войни: Епизод I - Невидима заплаха" - първия хронологично, но четвърти по реда на създаването им, учителят Йода има по три пръста на краката, докато куклата, използвана в "Империята отвръща на удара" и "Завръщането на джедаите", както и дигиталният модел от "Междузвездни войни: Епизод III - Отмъщението на ситите", са с по четири пръста.

Лицето на Йода, и по-специално очите, са вдъхновени от Алберт Айнщайн.

Харисън Форд - най-успешният актьор от поредицата "Междузвездни войни", първоначално получава скромния хонорар от 10 000 долара за ролята си в първия излязъл на екран филм "Междузвездни войни: Епизод IV - Нова надежда" (1977). Шест години по-късно Форд "прибира" внушителните за времето си 500 000 долара за участието си в "Завръщането на джедаите" (1983).

Люк Скайуокър можеше да е Люк Старкилър. Централният персонаж в оригиналната трилогия Люк Скайуокър първоначално е бил наречен Люк Старкилър. Това име се запазва до началото на снимките. За късмет презимето на героя не се споменава в пред-продукцията на първия филм, така че сценаристите лесно правят прехода към Скайуокър.

Друг любопитен факт е, че една от най-популярните момчешки групи по онова време NSYNC получава камео роля в "Междузвездни войни: Епизод II - Клонираните атакуват" по молба на дъщерите на Джордж Лукас. Въпреки че първоначално изпълнява желанието на момичетата, Лукас впоследствие изрязва сцената с участието на групата от окончателния вариант на филм.

Не всички от екипа са очаровани от първия филм. Британският актьор сър Алек Гинес, който се превъплъщава в образа на Оби-Уан Кеноби, не остава очарован, когато прочита сценария за първата лента. Гинес дори определя филма като "приказен боклук". Въпреки това актьорът проявява финансова далновидност, сключвайки сделка за процент от приходите.

Катастрофата на Марк Хамил също намира място в "Междузвездни войни". Седмици преди началото на снимките за "Империята отвръща на удара" Хамил, който изпълнява ролята на Люк Скайуокър, претърпява автомобилна катастрофа. За да "обяснят" сериозните травми по лицето на актьора, сценаристите добавят във филма сцената с нападението на чудовището уампа.

Извънземното - популярният пришълец от едноименния филм на Стивън Спилбърг, също се озовава във вселената на "Междузвездни войни"...или по-скоро неколцина негови събратя. Макар във филмите от поредицата да липсват каквито и да е препратки към расата им, група извънземни могат да бъдат забелязани в Галактическия сенат.

Смята се, че поредицата "Междузвездни войни" е вдъхновена от филмите "Телохранител" и "Тайната крепост" на прочутия японски режисьор Акира Куросава.

Наименованието "джедай" на рицарите от Джедайския Орден идва от "джидай-геки" - японските исторически филми за самураи.

Рожденият ден на създателя на "Междузвездни войни" Джордж Лукас не е на 4 май, а на 14 май. Първите шест филма от поредицата излязоха на екран през май, а последните три - през декември.

През 2011 г. възпоменателни монети "Междузвездни войни" стават законно платежно средство на тихоокеанския остров Ниуе.

Репликата "Имам (много) лошо предчувствие за това" присъства във всеки филм от поредицата.

Името на симпатичния робот Ар Ту-Ди Ту (R2-D2) е взето от разговорния език на звукооператорите в киното.

Дизайнът на кораба "Хилядолетния сокол" е вдъхновен от хамбургер.