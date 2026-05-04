Вижте как България отбелязва Деня на Европа 2026

На 9 май (cъбота) гражданите на ЕС ще отбележат Деня на Европа – празник на единството и солидарността. На този ден през 1950 г. е подписана Декларацията на Робер Шуман, която полага основите на Европейския съюз и проправя пътя за просперитет, мир, демокрация и сътрудничество след Втората световна война.

В 12:00 ч. десетки духови оркестри от цялата страна едновременно ще изпълнят европейския химн – „Одата на радостта" от Деветата симфония на Лудвиг Ван Бетовен. В столицата химна ще изпълни Софийският духов оркестър пред Националния дворец на културата. Списък с всички оркестри и локации можете да откриете на нашата интернет страница.

Представителството на Европейската комисия в България, посолството на Италия и Столичната община канят софиянци и гости на столицата да се включат със своите велосипеди в символичен велопоход „Обиколка за Европа". Желаещите колоездачи могат да се регистрират за участие на този линк. Сборният пункт е площад „Св. Александър Невски" в 10:30 часа. Първите пристигнали участници ще получат специални фланелки с логото на ЕС – традиционни за международното колоездачно състезание „Джиро Д'Италия", което преминава през нашата страна.

Велопоходът ще финишира пред НДК, където всеки може да посети нашето „Европейско селище". Там от 11:00 ч. до 18:00 ч. представители на Европейската комисия, Бюрото на Европейския парламент в България, Европейската инвестиционна банка и клоновете на европейските информационни мрежи у нас ще предоставят на гражданите полезни факти за ЕС.

От 17:30 ч. на открита сцена пред НДК ще започне концерт на популярни български изпълнители, организиран от Представителството на Европейската комисия. Участват Вениамин, Дара Екимова и Елизабет.

До 10 май (неделя), на същото място ще има и щандове с кулинарни специалитети и сувенири от различни европейски страни.