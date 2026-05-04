ЕК: Няма решение за спиране на европейското финансиране за Сърбия

Комисарят по разширяването на ЕС Марта Кос

Няма решение за спиране на европейското финансиране за Сърбия, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с изявления на еврокомисаря по разширяването на ЕС Марта Кос.

ЕК продължава оценката дали Сърбия изпълнява условията за получаване на средства от ЕС, посочи говорителят. Вече изразихме загриженост от скорошните промени в сръбското законодателство, добави той, пише БТА.

Говорителят изрази очакване Белград да приложи препоръките на Венецианската комисия към Съвета на Европа. Продължаваме да подкрепяме Сърбия по пътя й към ЕС, каза говорителят.

В края на миналата седмица Кос заяви, че "ЕС е замразил средства" за Сърбия. Тя твърди, че изплащането на средства към Белград няма да бъде възстановено до преодоляване на отстъплението в съдебната реформа в страната. През април говорител на ЕК поясни, че преди всяко изплащане на средства от ЕС се прави проверка дали страната получател изпълнява необходимите условия. По отношение на Сърбия имаме опасения по повод одобреното наскоро законодателство, свързано с правосъдието, уточни той. По неговите думи са необходими ключови реформи, свързани с върховенството на закона и медийното законодателство.

