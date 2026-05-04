Зеленски се срещна със словашкия премиер Роберт Фицо

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че се е срещнал със словашкия премиер Роберт Фицо и е обсъдил амбициите на Украйна за присъединяване към ЕС, предаде Ройтерс.

Фицо, който е смятан за един от най-проруски настроените лидери в блока, се очаква да пристигне в Москва по-късно тази седмица, за да присъства на парада по случай Деня на победата на 9 май, пише БТА.

„Обсъдихме сътрудничеството в различни области и провеждането в близко бъдеще на правителствена среща във формат на междуправителствена комисия", написа Зеленски в публикация в Екс.