България е почетен гост на Международния панаир на книгата в Солун

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България ще бъде почетна страна в рамките на Thessaloniki International Book Fair, който ще се проведе от 7 до 10 май 2026 г. в Международния изложбен център HELEXPO. Участието преминава под мотото „Литература отвъд границите", подчертавайки ролята на книгите като мост между културите.

Организирано със съдействието на Генералното консулство на Република България в Солун, българското участие ще бъде разположено в Павилион 13, щанд №127, където посетителите ще могат да се срещнат със съвременни български автори, преводачи и издатели.

Официалното откриване на панаира ще се състои на 6 май от 19:30 ч. в зала „Риадис". Ден по-късно, на 7 май от 17:00 ч., ще бъде открит и българският национален щанд, с участие на заместник-министъра на културата Виктор Стоянов, както и на писатели и преводачи.

Сред акцентите са срещите с утвърдени имена от съвременната българска литература като Теодора Димова, Елена Алексиева и Рене Карабаш, която е сред номинираните за „Букър" през 2026 г.

За най-малките посетители са предвидени творчески работилници на 8 май, водени от Капка Кънева и Зорница Христова.

Финалът на българското участие ще бъде отбелязан с концерт на 10 май от 20:30 ч. в емблематичната Ротонда „Св. Георги". На сцената ще излязат цигуларят Светлин Русев, квартет „Фрош" и солисти от Държавния симфоничен оркестър на Солун.

Повечето събития са с осигурен превод на гръцки и английски език, което прави програмата достъпна за международна публика.