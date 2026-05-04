Мерц обеща да се противопостави на надигащата се вълна от антисемитизъм в Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща да предприеме мерки за защита на еврейската общност в Германия на фона на надигащата се вълна от антисемитски прояви в страната, предаде ДПА.

„Еврейската общност е част от Германия", изтъкна канцлерът преди началото на среща между представителите на предвождания от него Християндемократически съюз (ХДС) и на еврейския образователен център „Хабад" в Берлин, пише БТА.

„Германия има историческа отговорност да защитава тази общност", посочи Мерц, като направи препратка към Холокоста.

Фридрих Мерц подчерта, че гражданите с еврейски произход в Германия са изправени пред най-високото равнище на заплахи от много време насам, като изведе на преден план все по-честите престъпления с антисемитски характер, в това число атаки и физически посегателства.

„Предвид нарастването на антисемитските прояви и състоянието на света, събитието, което се провежда днес, по никакъв начин не трябва да бъде възприемано като даденост", заяви канцлерът.

Той приветства решението на ХДС да проведе заседание на изпълнителния комитет на партията на територията на образователния институт „Хабад" като „поемане на ясен ангажимент и знак за подкрепа на еврейската общност в Германия и в целия свят".