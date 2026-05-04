Слънчево и топло в Халкидики и Кавала на 6 май

Бойка Атанасова, Атина

През следващите дни ще бъде предимно слънчево. СНИМКА: Pixabay

Приятно пролетно време очаква българите, избрали да прекарат почивния 6 май край морето в Северна Гърция. Курортните райони на Халкидики и Кавала ще се радват на слънце, спокойствие и температури до 25 градуса.

През целия ден времето ще бъде предимно ясно и сухо, със слаб до умерен вятър. Температурите в района ще варират между 22 и 25°C, създавайки отлични условия за разходки, кафе край морето и дори първи плажни емоции за по-смелите.

Морската вода остава сравнително прохладна около 18–19°C, но спокойното море и слънчевото време правят крайбрежието особено привлекателно.

Очаква се засилен трафик от български туристи към двете дестинации, които традиционно са сред най-предпочитаните за кратка почивка по време на Гергьовден.

Синоптиците определят условията като идеални за уикенд бягство до морето, без сериозни валежи или резки промени във времето.

