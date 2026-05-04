Русия атакува пет обекта на „Нафтогаз“ за денонощие

През последните 24 часа Русия нанесе удари по пет обекта на украинската държавна енергийна компания „Нафтогаз“, като при тях е било повредено оборудване и са предизвикани пожари, заяви днес главният изпълнителен директор на компанията Сергий Корецки, цитиран от Ройтерс и БТА.

Корецки каза, че компанията е била принудена да спре производството в повредените обекти в Сумска и в Харковска област - в североизточната част на страната. „Интензивността на вражеските атаки се увеличава“, добави той в своя публикация във "Фейсбук".