Вадефул: Изтеглянето на US войници от Германия няма да отслаби възпиращите способности на НАТО

Германският външен министър Йохан Вадефул изрази увереност, че няма риск от отслабване на конвенционалния възпиращ потенциал на НАТО в Европа, след като Вашингтон обяви, че ще изтегли около 5000 войници от Германия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Трябва да гледаме на това като на нов призив да развиваме и използваме собствените си способности по-бързо. Това е абсолютно неизбежно“, заяви днес Вадефул на пресконференция в Атина.

Германия трябва да потърси тесен диалог със САЩ относно решенията, които вече са взети, и какви възможности има Берлин да повлияе върху тези решения, добави германският външен министър.

Вадефул е на еднодневно посещение в Атина, като там ще се срещне с министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис и външния министър на страната Йоргос Герапетритис.