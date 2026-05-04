Вадефул: Изтеглянето на US войници от Германия няма да отслаби възпиращите способности на НАТО

Йохан Вадефул, външен министър на Германия СНИМКА: Сайтът на германското Външно министерство

Германският външен министър Йохан Вадефул изрази увереност, че няма риск от отслабване на конвенционалния възпиращ потенциал на НАТО в Европа, след като Вашингтон обяви, че ще изтегли около 5000 войници от Германия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

„Трябва да гледаме на това като на нов призив да развиваме и използваме собствените си способности по-бързо. Това е абсолютно неизбежно“, заяви днес Вадефул на пресконференция в Атина.

Германия трябва да потърси тесен диалог със САЩ относно решенията, които вече са взети, и какви възможности има Берлин да повлияе върху тези решения, добави германският външен министър.

Вадефул е на еднодневно посещение в Атина, като там ще се срещне с министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис и външния министър на страната Йоргос Герапетритис.

