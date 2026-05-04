Зеленски изрази надежда за бързо предоставяне на първата вноска от заема на ЕС за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда за бързо предоставяне на първата вноска от заема на Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро за Украйна, предаде ДПА.

"Важно е средствата да бъдат предоставени колкото се може по-скоро", написа днес Зеленски в социалната мрежа Екс, след като присъства на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван.

Украинският президент уточни, че е обсъдил с председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен крайния срок за превеждането на първата вноска по заема, която ще бъде предназначена за съвместното производство на дронове. Средствата от първата вноска са необходими и за защитата на украинската енергийна инфраструктура, допълни Зеленски, цитиран от БТА.

Освен с председателката на ЕК Зеленски се срещна с няколко европейски лидери, в това число френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и италианския министър-председател Джорджа Мелони.

Усилията за прекратяването на войната в Украйна са в застой заради войната в Иран, изтъкна украинският президент.

"Обсъдихме как да дадем нов тласък на този процес, както и връзките със САЩ и ролята, която Европа може да изиграе в него. Разговаряхме също за обстановката на фронта – важно е, че всички партньори отбелязаха, че позицията на Украйна сега е значително по-силна", посочи още Зеленски.

По отношение на конфликта с Русия Зеленски заяви, че решението на Москва да не излага бойна техника на годишния парад по случай победата на Съветския съюз във Втората световна война е ясен знак за все по-голямото отслабване на Русия.

"Русия обяви, че парадът на 9 май ще се състои без военна техника. Ако това се случи, това ще бъде първият подобен парад от много години насам. Руснаците не могат да си позволят да изложат военно оборудване и се опасяват, че над Червения площад могат да прелетят дронове. Това е много показателно, тъй като те не са силни сега", посочи Зеленски.

Украинският президент призова за засилване на натиска върху Русия чрез санкции и благодари на лидерите на държавите, които "продължават да се борят с руския сенчест флот".