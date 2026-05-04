САЩ отрече да е атакуван техен кораб от Иран

Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) излезе с позиция, в която заяви, че няма поразени американски военни кораби. Силите на САЩ подкрепят инициативата "Проект Свобода" (обявена снощи от американския президент Доналд Тръмп) и налагат морска блокада на иранските пристанища, се посочва още в изявлението.

По-рано днес Иран предупреди американските сили да не навлизат в стратегическия воден път, след като снощи Тръмп обяви, че САЩ ще започнат да помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Залива в резултат на конфликта с Иран, като даде малко подробности за инициативата.

"Страни от цял свят - почти никоя от тях неучастваща в конфликта в Близкия изток, който бушува толкова очевидно и брутално пред очите на всички - се обърнаха към САЩ с молба да им помогнем да освободим техните кораби, които са блокирани в Ормузкия проток поради нещо, с което те нямат абсолютно нищо общо — те са просто неутрални и невинни свидетели! За доброто на Иран, Близкия изток и Съединените щати, ние казахме на тези държави, че ще изведем корабите им безопасно от тези ограничени водни пътища, така че те да могат свободно и безпроблемно да продължат с дейността си", написа снощи Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл".

В отговор Обединеното командване на въоръжените сили на Иран призова търговските кораби и петролните танкери да се въздържат от всякакви движения, които не са съгласувани с иранските сили.

"Многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузкия проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран", се посочва в изявлението. "Предупреждаваме, че всякакви чуждестранни въоръжени сили, особено агресивната армия на САЩ, ще бъдат атакувани, ако имат намерение да се приближат и да влязат в Ормузкия проток", се казва още в него.

От началото на конфликта Иран блокира почти изцяло търговското корабоплаване към и от Залива, с изключение на своите кораби, като по този начин прекъсна около една пета от световните доставки на петрол и природен газ и предизвика скок на цените на нефта с над 50 процента.

Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което от своя страна впоследствие блокира иранските пристанища, за да окаже натиск върху Техеран, заяви, че ще подкрепи спасителната операция с 15 000 военнослужещи и над 100 самолета, както и с военни кораби и безпилотни летателни апарати.

"Нашата подкрепа за тази отбранителна мисия е от съществено значение за регионалната сигурност и световната икономика, тъй като ние продължаваме да поддържаме и морска блокада", заяви командирът на СЕНТКОМ адмирал Брад Купър.

Иранските власти заявиха, че са принудили американски военен кораб, който се е опитал да премине по-рано днес през Ормузкия проток, да се върне обратно, след като е пренебрегнал предупреждение от страна на Иран. Американски представител обаче опроверга информация в местни медии, че корабът е бил ударен от ирански ракети, предаде Ройтерс, позовавайки се на журналист от американското онлайн издание "Аксиос".

Иранският военноморски флот заяви, че е попречил на "американско-ционистки" военни кораби да навлязат в района на Ормузкия проток, като е отправил "бързо и решително предупреждение".

Иранската полуофициална информационна агенция "Фарс" съобщи, че две ракети са поразили военния кораб близо до пристанището в град Джаск, разположено на юг от входа на Ормузкия проток, където Иран има военноморска база, но високопоставен американски представител незабавно опроверга тази информация, съобщи Барак Равид от "Аксиос".

Агенция Ройтерс посочи, че не може да потвърди съобщенията чрез независим източник.

Високопоставен ирански официален представител заяви пред Ройтерс, че Иран е произвел предупредителен изстрел срещу американски военен кораб, за да предотврати навлизането му в Ормузкия проток. Агенцията отбелязва, че от казаното не става ясно дали има някакви повреди по плавателния съд, пише БТА.