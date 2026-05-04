Иран няма да участва във Венецианското биенале

Иран няма да участва в тазгодишното издание на Венецианското биенале на изкуствата, което беше разтърсено от редица полемики, предаде АНСА, като се позова на организаторите на изложението.

Досега се говореше за иранско участие, но нищо повече не беше оповестено в тази насока. Сега най-после официално беше потвърдено, че Иран няма да присъства.

Биеналето се открива официално на 9 май и продължава до 22 ноември.

Тазгодишното издание породи скандал, когато стана ясно, че Русия ще се върне на него с проект в руския павилион в Градините на Биеналето. Този проект ще може обаче да се разгледа само по време на презентацията на Биеналето за журналистите в периода от 5 до 8 май и след получаване на специална покана, а след това вратите на павилиона ще останат затворени, за да няма нарушение на санкциите, въведени срещу Русия заради войната в Украйна.

Полемика породи и участието на Израел заради войната в Газа, в Ливан и Иран, пише БТА.

В крайна сметка журито на Биеналето реши да изключи Русия и Израел от наградите на Биеналето, защото техните лидери са обвинявани от Международния съд в Хага за военни престъпления. След това министерството на културата на Италия прати инспектори да проверят всички аспекти на това решение и ден след това журито подаде оставка.

Организаторите тогава обявиха, че наградите на Биеналето ще бъдат връчени въз основа на вот от зрителите и че за Русия и Израел също ще може да се гласува, но повече подробности не бяха съобщени.