Мелони не би подкрепила решение на Тръмп за изтегляне на US военни от Италия

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че не би подкрепила каквото и да е решение на президента на САЩ Доналд Тръмп за изтегляне на американските военни от Италия, предадоха Ройтерс и АНСА.

"Това е решение, което не зависи от мен и е решение, с което лично аз не съм съгласна“, подчерта Мелони в кулоарите на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван.

Миналата седмица Тръмп намекна, че вероятно може да реши изтегляне на американски военни от Италия и Испания, защото те не са помогнали на САЩ в Иран. Малко след това Тръмп обяви и съкращаване на американските военни в Германия с 5000 души, припомнят агенциите, цитирани от БТА.

На брифинга днес Мелони каза, че Италия винаги се е придържала към ангажиментите, поети към НАТО и към цялата международна общност, намеквайки по този начин, че ако Тръмп изтегли военните от Италия, то той няма да изпълни поети от САЩ ангажименти към Европа.

"САЩ дискутират дезангажиране в Европа от известно време. Ние трябва да укрепим нашата сигурност и да увеличим нашия капацитет за реакция“, заяви Мелони.

Тя също така каза, че не смята, че някои от нещата, изречени по адрес на Италия, са правилни, визирайки критиките на Тръмп по адрес на Рим, че не е помогнал във войната в Иран.

В кулоарите на форума в Ереван Мелони беше попитана и дали ще проведе среща с американския държавен секретар Марко Рубио по време на неговата визита в Рим на 8 май. Мелони заяви, че „мисли, че ще проведе такава среща“.

Рубио ще посети Ватикана и Рим на 7 и 8 май.