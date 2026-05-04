Илияна Йотова: С Гърция говорим на един език и в рамките на ЕС

Илияна Йотова и Константинос Тасулас Снимка: Прессекретариат на президентството

„С Гърция говорим на един език и в рамките на Европейския съюз. Защитаваме едни и същи позиции за Многогодишната финансова рамка по отношение на новата философия, която ще преформатира до голяма степен Общата селскостопанска политика и кохезионната политика". Това каза президентът Илияна Йотова по време на разговор с гръцкия ѝ колега Константинос Тасулас, съобщиха от прессекретариата на президентството. 

Двамата разговаряха в рамките на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, която се провежда в арменската столица Ереван.

"Убедени сме, че новото правителство в България ще продължи доброто сътрудничество между Гърция и България и ще го надгражда", заяви гръцкият президент. 

Сред основните теми на разговора беше диверсификацията на енергийните източници в контекста на глобални противопоставяния и военни конфликти. Президентът Йотова изрази надежда Вертикалният газов коридор, който ще осигури доставки от различни източници на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа, да бъде един от най-успешните европейски проекти за последните десетилетия. България ще е готова до есента на 2026 г. с изграждането на частта от проекта на своя територия.

Гръцкият президент изтъкна, че Вертикалният газов коридор има не само енергийно и икономическо, но и политическото значение. Инициативата ще допринесе и за регионалната, и за европейската енергийна стабилност.

Държавният глава благодари на гръцката държава за помощта в разгара на конфликта в Близкия изток с осигуряването на противоракетна защита на България.

Илияна Йотова и Константинос Тасулас Снимка: Прессекретариат на президентството
