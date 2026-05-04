Стармър предупреди за напрежение между САЩ и ЕС

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър говори за покачващото се напрежение между американския президент Доналд Тръмп и Европейския съюз по време на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО) в Ереван, която той използва, за да обяви намерението на Обединеното кралство да се присъедини към одобрения от Европейският съюз пакет от заеми на стойност 90 милиарда евро за Украйна, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува някои страни от НАТО за това, което той смята за липса на подкрепа за Вашингтон по отношение на конфликта с Иран, като преди дни обяви плановете си за изтегляне на 5000 американски войници от Германия.

Стармър предупреди за напрегнатите отношения по време на срещата на ЕПО, която беше доминирана от темите за конфликтите в Украйна и Иран, на фона на опасенията от намаляващия интерес на американския президент към решаването на първия конфликт и атаките срещу традиционните съюзници заради позицията им по втория.

"Не можем да отречем, че някои от съюзите, на които сме свикнали да разчитаме, не са в състоянието, в което бихме искали да бъдат", заяви британският премиер по време на дискусионния панел на ЕПО. "Напрежението в съюзите е по-голямо, отколкото би трябвало да бъде, и затова е много важно да се изправим пред този проблем като група от държави", подчерта той, цитиран от БТА.

Стармър също така заяви, че щетите, нанесени на икономиките по целия свят от кризата в Близкия изток, "ще се отразят на нашите избиратели във всички наши страни".

Посещението му в Ереван се осъществява в момент, когато се очаква неговата Лейбъристка партия да претърпи тежко поражение на местните избори тази седмица.

Стармър обяви, че Великобритания ще започне преговори за присъединяване към заема на ЕС от 90 милиарда евро за Киев, възлизащ на около 78 милиарда британски лири.

В изявление след среща по въпросите на Украйна, която той съпредседателства заедно с Франция в рамките на срещата на върха на ЕПО, говорителка на Стармър заяви: "Лидерите обсъдиха заема от 78 милиарда британски лири от Европейския съюз за Украйна, а премиерът подчерта възможността, която участието на Обединеното кралство би донесло както за Украйна, така и за европейската сигурност".