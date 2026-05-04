Властите в ОАЕ предупредиха за потенциална ракетна заплаха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Властите в Обединените арабски емирства (ОАЕ) изпратиха спешно предупреждение по мобилните телефони, в което предупреждават за потенциална ракетна заплаха и призовават жителите незабавно да потърсят безопасно място и да изчакат по-нататъшни указания, съобщиха очевидци, цитирани от световните агенции и БТА.

Това е първото подобно предупреждение, изпратено от властите, след влизането в сила на прекратяването на огъня между Иран и САЩ.

Според цитирани от Ройтерс очевидци властите по-късно са изпратили второ съобщение до мобилните телефони в Дубай, в което информират, че обстановката вече е безопасна и че жителите могат да възобновят нормалните си дейности.