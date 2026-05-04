Фицо ще се срещне с Путин на 9 май, но няма да присъства на парада в Москва

Словашкият премиер Роберт Фицо ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва на 9 май и ще положи цветя пред Паметника на Незнайния воин в израз на благодарността на Словакия към Червената армия за освобождението на страната през 1945 г., но няма да присъства на парада по случай Деня на победата, заяви днес самият той на пресконференция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руската държавна телевизия съобщи вчера, че Фицо ще бъде един от малкото световни лидери, които ще присъстват на парада.