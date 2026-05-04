ЕК добавя разтворимото кафе към обхвата на Регламента на ЕС за обезлесяването

Европейската комисия прави изменения на продуктовия обхват на Регламента на ЕС за обезлесяването, като действието му ще се прилага за продукти надолу по веригата - като разтворимо кафе и някои производни на палмово масло стоки, но изключва от обхвата на законодателството изделия от кожа. Това става известно от днешно изявление на ЕК относно опростяването на преразгледания Регламент на ЕС за обезлесяването (EUDR), включващо набор от допълнителни мерки за гладко и ефективно прилагане.

Мерките трябва да осигурят допълнителна яснота за бизнеса, държавите членки, трети държави и други заинтересовани страни, като същевременно гарантират правна стабилност и предвидимост, посочват от ЕК. Мерките включват доклад и често задавани въпроси, актуализиран документ с насоки, както и проект на делегиран акт относно продуктовия обхват на Регламента на ЕС за обезлесяването.

Освен това ЕК представя на държавите членки актуализиран акт за изпълнение относно информационната система (EUDR), чрез която трябва да се представят декларации за надлежна проверка съгласно Регламента на ЕС за обезлесяването.

Всички тези мерки ще доведат до значително намаляване на административната тежест в ЕС. Очаква се те да намалят годишните разходи за привеждане в съответствие с разпоредбите за дружествата, които подлежат на задължения по Регламента на ЕС за обезлесяването, с около 75 на сто в сравнение с първоначалния вариант, пише още в изявлението.

Също така са представени инструменти за улесняване на търговията, като например регистри на законодателството на държавите производителки и схеми за сертифициране на стоки съгласно Регламента, за да се улеснят оценката на риска и надлежната проверка. Освен това докладът показва, че EUDR вече допринася за структурните промени в световните вериги на доставки с увеличени инвестиции в проследимостта и по-голяма прозрачност, като по този начин подкрепя по-устойчиви и конкурентоспособни производствени практики, изтъкват от ЕК, цитирани от БТА.

Актуализираният документ с насоки и често задаваните въпроси разглежда темите, които най-често се повдигат от заинтересованите страни. Предоставят се допълнителни разяснения относно задълженията за веригата на доставки надолу по веригата и много опростения специфичен режим, приложим за микро и малките първични оператори.

Предоставени са разяснения по въпроси като електронната търговия и условията за геолокация. Актуализираните инфографики за веригата на доставки на Регламента на ЕС за обезлесяването също предоставят лесни за ползване практически примери, илюстриращи различните варианти за веригата на доставки.

Регламентът на ЕС за обезлесяването има за цел да гарантира, че ключови стоки, пуснати на пазара в ЕС, не допринасят за обезлесяването и деградацията на горите както в рамките на ЕС, така и в световен мащаб, тъй като те са сред най-значимите фактори, допринасящи за изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Основният двигател на обезлесяването е разширяването на земеделската земя, свързано с производството на седем стоки, обхванати от регламента - едър рогат добитък, дървесина, какао, соя, палмово масло, кафе, каучук и някои от производните им продукти.