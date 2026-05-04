Хантавирус уби 3 на круизен кораб, още 6 заразени, но Кабо Верде не дава да слязат и да идат в болница (Обзор)

Със симптоми на заразата са поне шестима души на борда, петима чакат разрешение от Кабо Верде, за да получат лечение

Редкият и смъртоносен хантавирус може да е взел живота на трима души на малък трансокеански круизен кораб от Аржентина до Канарските острови. Поне шестима са заразени или проявяват симптоми на болестта. Един от тях се намира в интензивно отделение в Република Южна Африка (РЮА) с положителен тест за инфекцията.

Инцидентът се е случил на борда на плавателния съд MV Hondius, на който има 150 пътници. Към този момент той се намира край бреговете на Кабо Верде. Световната здравна организация (СЗО) заяви, че в момента се провежда разследване, за да се установи причината за разпространението на опасната инфекция.

Хантавирусът обикновено се предава чрез вдишване на частици от урина, слюнка или фекалии от заразени гризачи. Той може да причини два много опасни синдрома - хантавирусен белодробен синдром и хеморагична треска с бъбречен синдром. Първото състояние е тежко заболяване, засягащо белите дробове, а второто уврежда бъбреците. Няма конкретно лечение или лек, но навременна медицинска помощ може да увеличи шансовете за оцеляване.

Починалите са възрастна двойка съпрузи от Нидерландия - мъж на 70 г, и жена на 69 г. На борда на кораба съпругът развива температура, главоболие, коремни болки и диария и губи живота си на о. Св. Елена - една от спирките на круиза. Съпругата му също се разболява на борда и след смъртта на съпруга си е евакуирана от острова в РЮА. Трябвало да бъде изпратена до Нидерландия, но колабира на летището в Йоханесбург.

Няма данни за самоличността на третата жертва, освен че е с нидерландско гражданство. Към понеделник тя продължава да бъде на борда на кораба.

Британски гражданин пък се разболял по време на пътуването между остров Св. Елена и остров Възнесение - друга спирка на круиза. Оттам той също е евакуиран до РЮА, където са му направени тестове, които излизат положителни за хантавирус. Останалите заразени продължават да са на борда на кораба. Двама са членове на екипажа и се нуждаят от спешна помощ, но властите на Кабо Верде до понеделник не бяха дали разрешение да слязат на брега.

